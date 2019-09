Uber krijgt tijdelijke vergunning in Londen

Uber mag ook de komende twee maanden taxiritten aanbieden in Londen. Het bedrijf heeft een nieuwe tijdelijke vergunning gekregen van de autoriteiten in de Britse hoofdstad. In de komende maanden bekijkt Londen of Uber ook daarna in de stad mag blijven rondrijden, laat toezichthouder Transport for London weten.

Londen is een belangrijke markt voor de Amerikaanse taxi-app. In 2017 trok Londen de vergunning van Uber in, omdat het bedrijf de veiligheidsregels niet zou naleven. Uber ging in beroep en voerde veranderingen door. Daarom kreeg de app vorig jaar een vergunning voor 15 maanden. Die vergunning zou woensdagavond verlopen.