Uitspraak over belastingdeal met Starbucks

Het Gerecht van de EU, onderdeel van het Europees Hof van Justitie, doet dinsdag uitspraak over de belastingzaak rond Starbucks. De Europese Commissie droeg de Belastingdienst in 2015 op ruim 25 miljoen euro terug te halen bij de Amerikaanse koffieketen vanwege vermeende staatssteun. De regering en Starbucks legden de zaak vervolgens voor aan de Europese rechter.

Volgens Brussel had Starbucks tussen 2008 en 2014 miljoenen euro’s ongeoorloofde belastingvoordelen als gevolg van fiscale afspraken. In de zogeheten ruling werd belasting ge├»nd over de winst die het bedrijf maakte met het branden van koffiebonen in Nederland. Maar door een constructie met het intellectuele eigendomsrecht in het buitenland werden de vergoedingen daarvoor niet in Nederland belast.

Den Haag stelt dat de Brusselse autoriteiten niet overtuigend hebben aangetoond dat de Belastingdienst regels heeft overtreden en dat sprake was van onrechtmatige staatssteun. De fiscus had medio 2016 al 25,7 miljoen euro teruggevorderd bij Starbucks. Dit was ondanks de beroepsprocedure verplicht.

De Europese Commissie is nog bezig met onderzoek naar mogelijk onrechtmatige rulings die de Belastingdienst sloot met Nike en Ikea.

Het hof spreekt zich dinsdag ook uit over een Luxemburgse belastingdeal met Fiat. De Europese Commissie gaf in 2015 opdracht meer dan 20 miljoen terug te vorderen van de autofabrikant. In Ierland wordt met belangstelling uitgekeken naar beide uitspraken. Dublin moest van Brussel ruim 13 miljard euro terughalen bij Apple vanwege vermeende staatssteun aan het techbedrijf. Het EU-hof geeft daar later dit jaar een oordeel over.