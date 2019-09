KLM nodigt bonden opnieuw uit

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vakbonden opnieuw opgeroepen het cao-overleg formeel te hervatten. Het bedrijf wil maandag opnieuw om tafel met alle bonden, na informele gesprekken te hebben gevoerd in de voorbije dagen. FNV Cabine laat weten “nog goed te overwegen” of de bond ingaat op de uitnodiging.

“Concreet hebben we nog niets in handen”, motiveert onderhandelaar Birte Nelen de twijfel over de uitnodiging. Zij voert namens FNV cao-onderhandelingen namens cabinemedewerkers. Die willen vanaf volgende week woensdag acties voeren waarbij ze zich zo strikt aan cao-regels voor overwerk houden, dat vluchten bij vertraging of technische problemen aan vliegtuigen niet meer door dreigen te gaan.

De vakbonden VNC, FNV Cabine en FNV Grond hebben een eerder bod voor grond- en cabinepersoneel afgewezen. De onderhandelingen gingen eerder deze maand al gepaard met stakingen, waardoor KLM vluchten moest schrappen. De luchtvaartmaatschappij roept vakbonden nadrukkelijk op geen nieuwe acties te voeren.