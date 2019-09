Minder vervuilende vrachtwagens winnen terrein

Vrachtwagens die op de Nederlandse wegen rijden, worden steeds minder vervuilend. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat inmiddels 58 procent van alle ritten wordt gereden met een vrachtwagen die is uitgerust met een Euro 6-motor. Dat is de nieuwste en relatief schoonste klasse verbrandingsmotoren.

Een Euro 6-motor stoot liefst 97 procent minder stikstof uit dat een oude Euro 1-motor. Met Euro-1 werd in 1992 voor het eerst een Europese norm gesteld voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Sindsdien zijn die normen steeds strenger geworden.

Euro 6 geldt voor motoren die sinds 2013 op de markt zijn gekomen. Die stoten bijvoorbeeld de helft minder fijnstof uit dan de Euro 5-motoren van vijf jaar eerder.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat oude Euro 1, 2 3 en 4-trucks bijna van de wegen zijn verdwenen, terwijl ze in 2010 nog goed waren voor meer dan de helft van alle ritten. Vrachtwagens met Euro 6-motoren worden vaker gebruikt voor lange ritten dan voor korte stukjes.

Nederlandse transportbedrijven die internationaal opereren, pendelen vooral tussen hier en Duitsland of Belgiƫ. In de eerste helft van dit jaar was bij 88 procent van de internationale ritten een van de buurlanden de eindbestemming.