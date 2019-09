Thomas Cook Duitsland vraagt faillissement aan

Thomas Cook Duitsland heeft faillissement aangevraagd. Daarmee richt het bedrijf zich op een sanering, werd woensdag bekendgemaakt. De onderneming zag zich daar naar eigen zeggen toe gedwongen om zich uit de “financiële vervlechting van het Britse moederbedrijf” los te maken.

De Britse moeder ging maandag al failliet. In Duitsland voert Thomas Cook de merken Thomas Cook, Neckermann Reisen, Air Marin, Öger Tours en Bucher Reisen. Het bedrijf had een overbruggingskrediet gevraagd van de Duitse regering, maar nog niet gekregen. Luchtvaartmaatschappij Condor, waar Thomas Cook een minderheidsbelang in had, kreeg wel al 380 miljoen euro aan steun.

Ook de Poolse dochter, Neckermann Polska, heeft faillissement aangevraagd.

Het is nog steeds onduidelijk hoe het verder gaat met de Nederlandse tak van Thomas Cook. Het bedrijf heeft bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een melding van financieel onvermogen gedaan, maar nog geen verdere stappen gezet.