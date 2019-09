Beyond Meat maakt ‘burgers’ voor McDonald’s

Beyond Meat kan binnenkort mogelijk nog een grote fastfoodketen aan zijn klantenbestand toevoegen. McDonald’s zet vanaf volgende week bij 28 restaurants in de Canadese provincie Ontario een plantaardige burger op het menu. De fastfoodketen wil de nieuwe burger voor twaalf weken uitproberen.

McDonald’s biedt de plantaardige burgers onder de naam PLT , wat staat voor ‘plant’, ‘lettuce’ en ‘tomato’. Dat zou een veganistische tegenhanger moeten worden van de bekende BLT-sandwich, waar de afkorting voor spek, sla en tomaat staat. Beyond Meat stelde het recept van de plantaardige burger speciaal voor McDonald’s samen. De fastfoodgigant zegt dat “het recept voldoende ontwikkeld is om het door consumenten te laten proeven”.

Meerdere fastfoodketens tonen de laatste tijd interesse in diervriendelijke producten van Beyond Meat. Kiprestaurant KFC zei vorige maand lokale testen in de Verenigde Staten uit te voeren met een plantaardige ‘kip’ van de maker van vleesvervangers. Burger King heeft een veganistische burger van concurrent Impossible Foods op het menu staan in de VS.