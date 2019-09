Einde staking GM mogelijk in zicht

Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) nadert een voorlopige cao-deal met vakbond United Auto Workers (UAW), waarmee een einde zou komen aan een staking die het bedrijf al miljoenen dollars heeft gekost. Dat zeggen bronnen die op de hoogte zijn van de onderhandelingen.

Volgens de ingewijden heeft de vakbond een uitgebreid voorstel gedaan aan GM over een oplossing van de zaak en wordt nu gewacht op het antwoord van de autobouwer. De hoop is dat op korte termijn een definitieve overeenkomst bereikt kan worden tussen de partijen. GM had voor het uitbreken van de staking nog een eigen voorstel op tafel gelegd, maar dat werd verworpen door de bond.

Sinds 16 september werd bij tientallen vestigingen in de Verenigde Staten het werk neergelegd, vanwege een conflict over onder meer lonen en banen. Dat was de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar en kostte het bedrijf naar schatting al ruim 500 miljoen dollar aan verloren productie. Ongeveer 48.000 werknemers van GM sloten zich aan bij de acties.