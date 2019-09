Ex-bestuurder ABN: ik weet niks van witwaszaak

Oud-bestuurder en voormalig ‘kroonprins’ van ABN AMRO Chris Vogelzang zegt niets te weten over de verdenkingen rond de Nederlandse grootbank. Vogelzang is momenteel topman van Danske Bank, die gebukt gaat onder de nasleep van een groot witwasschandaal.

“Ik heb geen kennis van zaken over wat er zich afspeelt bij ABN AMRO. Ik wil ook geen commentaar geven over een bank waarbij ik al drie jaar niet meer werk”, was de reactie van de Danske-bestuurder op het nieuws rond ABN. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of ABN zich aan de regels heeft gehouden bij het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Vogelzang is bij Danske Bank aangenomen om onder meer de reputatie van de kredietverlener te herstellen. Zijn ervaring bij ABN AMRO is toen als een belangrijke positieve factor genoemd. Er lopen momenteel meerdere onderzoeken naar de betrokkenheid van de Deense bank bij witwassen. De financiƫle instelling gaf toe gefaald te hebben in het opsporen van miljarden dollars aan verdachte transacties in zijn Estse tak. Deze week werd de voormalige directeur van dat onderdeel, Aivar Rehe, dood gevonden.