Wall Street met verlies de dag uit

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verlies gesloten. Zorgen over een afzettingsprocedure van president Donald Trump en over sancties tegen Huawei wonnen het van optimisme over de kans op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Verder verwerkten beleggers het Amerikaanse besluit militairen naar Saudi-Arabië te sturen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 26.891,12 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2977,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 8030,66 punten.

De aandelenmarkten zakten weg na het vrijgeven van een melding van een klokkenluider die de aanleiding is voor een onderzoek naar een zogeheten impeachment van Trump. De president zou zijn macht hebben misbruikt en via Oekraïne geprobeerd hebben de komende verkiezingen te beïnvloeden.

Huawei doet zaken met verschillende Amerikaanse bedrijven, maar is door Trump op een zwarte lijst gezet waardoor dat niet meer mag. Sommige bedrijven kregen tot twee keer toe uitstel om orde op zaken te stellen, maar een verlenging van die maatregel is volgens een Amerikaanse overheidsfunctionaris onwaarschijnlijk.

Beyond Meat maakte een koerssprong van 11,6 procent. McDonald’s doet vanaf volgende week bij 28 restaurants in de Canadese provincie Ontario een proef met een plantaardige burger van de maker van vleesvervangers.

Uber hield een Apple-achtige presentatie voor onder meer een nieuwe app voor zijn taxi- en maaltijdbesteldiensten. Het aandeel zakte uiteindelijk 0,4 procent in waarde. Tesla ging juist ruim 6 procent vooruit. Volgers van de maker van elektrische auto’s reageerden nieuws dat dit kwartaal mogelijk 100.000 auto’s worden afgeleverd.

Cruisebedrijf Carnival verloor 8,6 procent na een winstwaarschuwing. De aanbieder van reizen met cruiseschepen zegt last te hebben van de onrust in de Perzische Golf en spanningen in het Midden-Oosten die de olieprijzen stuwen. Nabeurs komt chipbedrijf Micron Technologies nog met cijfers.

De euro was 1,0920 dollar waard, tegen 1,0936 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 56,56 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 62,72 dollar per vat.