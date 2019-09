‘Pensioenkortingen niet meer uit te leggen’

Vier van de vijf grote pensioenfondsen dreigen pensioenen te gaan korten. En dat is volgens Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) niet meer uit te leggen aan het publiek, zegt ze in een interview met De Telegraaf.

Samen met enkele andere pensioenfondsen wil ABP een plan opstellen, waarmee kortingen kunnen worden voorkomen. „Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld, maar de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen”, zegt Wortmann in de krant.

Volgens de bestuurster zijn de huidige regels niet meer houdbaar en dat wordt breed gedeeld. “We zitten nu in een stelsel waarin we ons arm moeten rekenen. De spelregels van het huidige contract zijn failliet, we hebben snel nieuwe spelregels nodig. Anders maken we ons pensioen tot een speelbal.”