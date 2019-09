Windmolenmakers schrappen honderden banen

De Deense windmolenmaker Vestas schrapt 590 arbeidsplaatsen in zijn thuismarkt en Duitsland. Het bedrijf wil zich aan een veranderende marktvraag aanpassen door zijn productenaanbod te herschikken. Branchegenoot Siemens Gamesa liet eerder deze week al weten tot 600 banen te schrappen vanwege uitdagende marktomstandigheden.

In de windmolensector is een verschuiving gaande. De vraag naar windmolens op land daalt. Steeds meer opdrachtgevers, in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, willen windmolens op zee bouwen. Windmolenmakers die zich meer specialiseren in windmolens op land worstelen daarom met een dalende vraag. Vestas richtte zich tot nu toe zowel op zee als op land, vandaar dat het bedrijf zijn werkwijze bijstelt.