Ook Thomas Cook België valt om

Ook Thomas Cook België is op de fles. Net als bij de Nederlandse tak is het bij de zuiderburen niet gelukt om nog een oplossing te vinden voor Thomas Cook. Daarom ziet de directie in België zich genoodzaakt om alsnog “de boeken neer te leggen”.

“De tsunami die door het faillissement van de Thomas Cook Group werd veroorzaakt bleek te groot”, staat in een verklaring. Vorige week waren al drie Belgische vennootschappen van de reisorganisatie, waar in totaal 75 mensen werkten, failliet verklaard.

Het was de bedoeling om met de vierde vennootschap, Thomas Cook Retail België, een doorstart te realiseren. Die vennootschap was met ruim vijfhonderd medewerkers verantwoordelijk voor de Belgische Neckermann-winkels en Thomas Cook-shops. Voor een doorstart was er op korte termijn wel miljoenen aan financiering nodig. Ondanks gesprekken met meerdere partijen slaagde het bedrijf er niet in om hierover een akkoord te bereiden.

Thomas Cook was een van de grootste reisconcerns ter wereld. Het vakantie-imperium kampte al langer met financiële problemen. Een uiterste reddingspoging mislukte ruim een week geleden, waarna in Groot-Brittannië het doek viel voor het moederbedrijf.