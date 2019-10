Dieprode handelsdag op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag stevig in de min geëindigd. De handelsdag stond in het teken van de nieuwe brexitplannen van de Britse regering. Ook hingen zorgen over de teruglopende mondiale economische groei nog altijd boven de markt.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,8 procent lager op 558,01 punten. De MidKap zakte 3,1 procent tot 805,05 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 3,1 procent.

De FTSE in Londen raakte 3,2 procent kwijt. De Britse premier Boris Johnson kwam met zijn plan om de zogeheten backstop in Noord-Ierland te vervangen. Hij bepleit een zone voor het hele Ierse eiland met dezelfde regels voor alle goederen, zodat het handelsverkeer zonder controles kan doorgaan. Het Noord-Ierse parlement moet instemmen met die regeling, aldus Johnson. Hij herhaalt dat er geen controles komen aan of vlakbij de 500 kilometer lange landgrens tussen (het Britse) Noord-Ierland en EU-land Ierland.

ArcelorMittal was de hekkensluiter in de AEX met een verlies van 6,2 procent. Het staalbedrijf is buitengewoon gevoelig voor economische ontwikkelingen. Olie- en gasconcern Shell daalde 3,3 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Verzekeraar ASR (min 1,8 procent) kampte met een adviesverlaging door KBC Securities. Telecomconcern KPN was de enige stijger met een winst van 0,5 procent.

De middelgrote bedrijven in Amsterdam gingen allemaal omlaag. Metalenbedrijf AMG ging met een min van 7,4 procent het hardst omlaag.

Op de lokale markt leverde Esperite 1 procent in. Het aandeel kelderde een dag eerder dik 40 procent nadat het stamcelbedrijf liet weten al zijn operationele activiteiten te staken en door te gaan als investeringsbedrijf.

Tesco werd licht hoger gezet in Londen. Het Britse supermarktconcern kwam met beter dan verwachte halfjaarcijfers en liet weten dat topman Dave Lewis volgend jaar zomer vertrekt. Hij wordt opgevolgd door Ken Murphy, een bestuurder van Walgreens Boots Alliance.

De euro was 1,0957 dollar waard, tegen 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent in prijs tot 52,31 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 57,44 dollar per vat.