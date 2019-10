‘Duitsland kan economische crisis hoofd bieden’

Duitsland is goed in staat een eventuele economische crisis het hoofd te bieden. Dat zei minister van Financiën Olaf Scholz tegen de Duitse zender ARD. Hij voegde eraan toe dat hij geen zware neergang verwacht zoals in de periode 2008-2009.

“We zijn goed voorbereid omdat we over behoorlijke financiële middelen beschikken. Dus als er een crisis is, kunnen we tegenmaatregelen nemen”, aldus Scholz. “Maar momenteel zien we alleen een langzamere groei.”

De grootste economie van Europa zal, zo denken veel economen, in het derde kwartaal in een recessie zijn beland na krimp in het afgelopen tweede kwartaal.