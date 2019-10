Groeizorgen drukken Nikkei

De Japanse effectenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie wakkerden de zorgen aan over de impact van het Amerikaans-Chinese handelsconflict op de groei van de wereldeconomie. Uit Europa kwamen eveneens zwakke industriecijfers.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 0,5 procent lager de dag uit op 21.778,61 punten. Robotmaker Fanuc en telecomconcern SoftBank, twee zwaargewichten in de index, zakten 2,2 procent en 2,7 procent. Ook andere Japanse exportbedrijven stonden onder druk door de zorgen over een afkoelende wereldeconomie. De fabrikant van industriële robots Yaskawa Electric verloor 4,2 procent. Het Japanse internet- en e-commercebedrijf Rakuten daalde bijna 5 procent.

In Shanghai is de beurs tot en met maandag 7 oktober gesloten vanwege de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China. In Hongkong werd de handel weer hervat na een vrije dag. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 0,3 procent in de min. De Kospi in Seoul verloor 1,8 procent door geopolitieke spanningen. Volgens de Zuid-Koreaanse strijdkrachten heeft buurland Noord-Korea een raket gelanceerd vanaf een onderzeeër. De All Ordinaries in Sydney leverde 1,5 procent in.