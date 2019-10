Late levering camera’s schokt beleggers GoPro

De levering van de nieuwste actiecamera’s van GoPro is vertraagd. Dat maakte topman Nick Woodman bekend in gesprek met analisten die het bedrijf volgen. Het bedrijf verloor daarop in de Amerikaanse nabeurshandel bijna 20 procent van zijn waarde.

Woodman gaf aan dat de vertraging gevolgen heeft voor de verwachte omzet dit jaar. Die komt nu in het gunstigste scenario uit op 1,25 miljard dollar, waar eerder minimaal op dat bedrag werd gerekend en mogelijk zelfs op 1,28 miljard dollar. Ook de winstverwachting werd naar beneden bijgesteld.

De camera HERO8 Black werd dinsdag pas officieel onthuld en de verwachtingen zijn hooggespannen. GoPro maakt ook andere producten maar moet het vooral hebben van zijn actiecamera’s. Het bedrijf heeft wel last van de opmars van steeds betere videomogelijkheden van smartphones.