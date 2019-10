Spanje zint op hulppakket om val Thomas Cook

De Spaanse regering wil 300 miljoen euro uittrekken om de klap van het faillissement van Thomas Cook voor lokale ondernemers te verzachten. Dat maakte het ministerie van Toerisme van het land bekend. Het kabinet neemt volgende week een beslissing over de hulpmaatregelen.

De val van Thomas Cook heeft diepe sporen nagelaten in populaire vakantielanden in het Middellandse Zeegebied. Veel hotels hadden contracten met de reis- en luchtvaartorganisatie, waarmee sommige hoteliers zelfs exclusief samenwerkten. Of ze betaald krijgen voor al hun aan Thomas Cook geleverde diensten, is nu erg onzeker.

Het Spaanse hulpplan bestaat uit dertien maatregelen die de schade aan de toerismesector moeten beperken. Er wordt onder andere een krediet verstrekt aan bedrijven die direct zijn getroffen door het bankroet van het Britse vakantie-imperium.