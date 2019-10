VK en VS willen datadeal bekrachtigen

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zetten naar verwachting later op donderdag hun handtekening onder een dataovereenkomst. De deal zou het voor autoriteiten sneller mogelijk moeten maken om informatie los te krijgen bij technologiebedrijven over de communicatie van terroristen en kindmisbruikers.

De aankondiging van de samenwerking zal samenvallen met een oproep aan Facebook-baas Mark Zuckerberg om plannen voor een end-to-end coderingstechnologie voor berichtendiensten op te schorten. Kindmisbruikers zouden onder meer software van Messenger en WhatsApp van Facebook gebruiken om expliciete afbeeldingen en video’s uit te wisselen. Volgens de autoriteiten belemmeren de coderingsplannen de wetshandhaving.

In de praktijk zou de overeenkomst de Britse regering de mogelijkheid bieden om rechtstreeks relevante gegevens op te vragen bij Amerikaanse technologiebedrijven in plaats van deze via Amerikaanse wetshandhavingsfunctionarissen op te vragen.