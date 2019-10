Kritiek oud-ECB’ers op beleid Draghi

Een groep voormalige ECB-leden heeft kritiek geuit op de koers van de Europese Centrale Bank. De oud-ECB’ers, onder wie de voormalige baas van De Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink, zeggen in een brandbrief zich zorgen te maken over de huidige “crisismodus” van de ECB, die volgens hen niet nodig is.

De ECB liet eerder deze maand weten onder meer het aankoopprogramma van obligaties opnieuw op te starten en de rente te verlagen. Eerder liet de huidige DNB-president Klaas Knot zich ook al kritisch uit over het weer opstarten van het opkoopprogramma. Ook andere ECB-kopstukken hekelden het beleid van Draghi.

In de brief stellen de critici onder meer dat de ECB er al jaren niet in slaagt de inflatie in de buurt van het beoogde doel van “net geen 2 procent” te krijgen. Door vast de houden aan het “ultralosse” monetaire beleid wordt het steeds moeilijker daar weer mee te stoppen.