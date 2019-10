Topman boekwinkelketen Bruna vertrekt

Boekwinkelketen Bruna krijgt met ingang van december een nieuwe topman. Algemeen directeur George Steur draagt het stokje over aan Stefan Hutten, die al vanaf het begin van dit jaar onderdeel uitmaakt van de directie. Hutten is ook de baas van de Shared Stories Group, de enige aandeelhouder van Bruna.

Steur kwam twee jaar geleden aan het roer te staan bij Bruna, nadat voorganger Fred Zeegers wegens een verschil van inzicht aan de kant was gezet. Inmiddels lijkt de rust weergekeerd. “Het team staat, de koers is duidelijk”, zegt Steur naar aanleiding van zijn vertrek. “Ik heb mijn hoofddoelstelling behaald om maatregelen te nemen die de keten richting winstgevendheid leiden.”

Bruna heeft de afgelopen jaren stappen gezet in het verbeteren van zijn resultaten. In 2017 was het bedrijfsresultaat (ebitda) nog 5,5 miljoen euro negatief. Vorig jaar was sprake van een min van 1,4 miljoen euro en voor 2019 verwacht de keten een verdere verbetering van het resultaat. De nieuwe topman Hutten zegt dat er een stevig fundament is neergezet voor Bruna waarop de komende tijd verder kan worden gebouwd.