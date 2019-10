Honderdste Delfts blauwe huisje voor KLM

De 100-jarige luchtvaartmaatschappij KLM heeft maandag haar honderdste Delfts blauwe huisje gepresenteerd. Het jubileumexemplaar toont paleis Huis Ten Bosch. De onthulling viel samen met de presentatie van een boek over de eeuweling.

Minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) was een van de honderden aanwezigen in de tot evenementenhal omgetoverde KLM-hangar op Schiphol. Hij kreeg het eerste exemplaar uitgereikt van het nieuwe huisje. De bekende huisje met drank worden al sinds 1952 uitgedeeld aan klanten in de KLM-businessclass.

Het eerste exemplaar van het jubileumboek werd uitgereikt aan voormalig KLM-preses Pieter Bouw. Ook Leo van Wijk en Peter Hartman, die voorheen aan het roer stonden van de maatschappij, kregen met de nodige egards een boek aangeboden.