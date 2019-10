‘KLM laat zien hoe het moet’

Als het gaat om efficiëntie dan laat KLM zien hoe het moet. Dat zei Ben Smith, topman van moederbedrijf Air France-KLM, maandag tijdens het eeuwfeest van de Nederlandse maatschappij. De Canadees werd onder meer gevraagd in te gaan op het verschil in doeltreffendheid tussen KLM en zustermaatschappij Air France.

Volgens Smith is er sowieso binnen Air France-KLM veel ruimte voor verbetering. “Wij zijn zeker niet de effectiefste maatschappij van Europa.” Met name achter de schermen zijn volgens hem ingrepen mogelijk. Klanten van de luchtvaartonderneming gaan daar niets van merken. Details gaf hij niet. Die volgen naar verwachting begin november als Air France-KLM zijn strategie uit de doeken doet.

Na zijn aanstelling ruim een jaar geleden stak Smith vooral tijd en energie in het verbeteren van de verhoudingen binnen Air France. Doordat er nu meer vertrouwen is in de leiding van de Franse maatschappij zal het volgens hem ook beter mogelijk zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren. “KLM heeft laten zien hoe”, aldus Smith.

Het Franse plan om vluchten extra te belasten, is volgens Smith geen goed idee. De tientallen miljoenen euro’s die dat oplevert, zouden volgens hem moeten worden gestoken in het verduurzamen van de luchtvaart in plaats van infrastructurele projecten.

Verder verduidelijkte Smith dat Air France-KLM geen rol heeft in het reddingsplan van de Italiaanse branchegenoot Alitalia. Ook was de Canadees sceptisch op de ontwikkelingen rond elektrisch vliegen. Prijsvechter easyJet sprak onlangs de ambitie uit om tegen 2027 passagiers te vervoeren in elektrische aangedreven kisten.

KLM-baas Pieter Elbers omarmt de ambitie van de Britten, maar sprak zelf vertrouwen uit in andere methoden om de luchtvaart schoner te maken. Volgens Elbers zouden luchtvaartmaatschappijen deze handschoen wel vaker samen moeten oppakken.