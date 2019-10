Wall Street opent licht lager

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine minnen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Peking zou zich steeds minder bereid tonen om een brede handelsdeal te sluiten met de Amerikanen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 26.465 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2942 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,3 procent, tot 7957 punten.

De afgelopen weken hebben Chinese onderhandelaars meerdere keren met hun Amerikaanse tegenhangers gesproken in Peking. Het aantal onderwerpen dat de Chinezen bereid waren de revue te laten passeren zou aanmerkelijk zijn geslonken. De Chinese toponderhandelaar en vicepremier Liu He reist donderdag naar Washington, maar zou geen afspraken willen maken over hervorming van het industriƫle beleid of het aanpakken van Chinese staatsbedrijven waar vanuit de VS over wordt geklaagd.

Bij de bedrijven is er aandacht voor onder meer General Electric (GE) dat 0,1 procent won. Het industrieconcern bevriest pensioenen van duizenden werknemers, waardoor pensioentekorten met miljarden worden teruggedrongen. Verder hebben General Motors (GM) en vakbond United Auto Workers (UAW) nog geen akkoord gesloten over een nieuwe cao. De onderhandelingen lijken zelfs muurvast te zitten, nadat het laatste voorstel van de autobouwer aan de bond is afgewezen. GM daalde 1,5 procent.

Op macro-economisch gebied staan deze week gegevens op de rol over onder meer Amerikaanse producentenprijzen, inflatie en het consumentenvertrouwen dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan. Woensdag komen notulen naar buiten van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. In september kwam de Amerikaanse centrale bank met de tweede renteverlaging, na de eerdere stap in juli.