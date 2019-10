Winkels leveren Scotch & Soda meer omzet op

Modemerk Scotch & Soda heeft voor het eerst sinds jaren meer dan de helft van zijn omzet in eigen winkels behaald. Dat komt deels door een overname van winkels van franchisenemers en deels door het openen van nieuwe winkels. Ook stapte het kledingmerk in nieuwe markten als schoenen, luchtjes en zonnebrillen. Wel had Scotch & Soda last van “moeilijke marktomstandigheden” die de omzet drukten.

Het Amsterdamse bedrijf richt zich de laatste jaren meer op eigen winkels. Afgelopen boekjaar nam Scotch & Soda de Belgische en Luxemburgse winkels over van franchisenemers. De winkelomzet steeg daardoor, maar de groothandelsomzet liep juist terug. Groei zat er bij die laatste tak wel bij de leveringen naar warenhuizen en webwinkels.

Via de eigen webwinkels daalde de omzet na een aantal jaren met sterke groei nu met 4 procent. Scotch & Soda heeft al flink geïnvesteerd in de e-commercetak om weer verder te groeien.

De totale omzet daalde naar 328,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 338,9 miljoen euro. Onder de streep resteerde voor Scotch & Soda een verlies van 12,7 miljoen euro. In het boekjaar 2017/2018 was er nog een winst van 915.000 euro.