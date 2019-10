Koffieprijzen naar laagste niveau in jaren

De prijs voor koffie is in Londen naar het laagste niveau sinds 2010 gezakt. Robusta-koffiebonen, die veel worden gebruikt voor instantkoffie, werden dit jaar al 17 procent minder waard. Dat komt doordat er een goede koffieoogst was, maar ook omdat de Braziliaanse real minder waard is geworden. Veel koffie wordt namelijk in Brazilië verbouwd. Bovendien ziet de komende koffieoogst in het Zuid-Amerikaanse land er ook weer goed uit.

Voor arabica-koffie is de prijs minder sterk gedaald. Die koffiesoort, die veel wordt gebruikt voor koffiespecialiteiten, werd dit jaar ruim 4 procent goedkoper. Voor beide koffiesoorten is het al het derde jaar op rij dat de prijs daalt.

Door de hoge koffieprijzen zijn in de afgelopen jaren veel Braziliaanse boeren koffie gaan verbouwen. Dat heeft geleid tot een enorme groei van de wereldwijde koffieproductie. In andere landen hebben veel boeren het daarom lastig gekregen.

Analisten verwachten overigens dat de koffieprijzen weer gaan stijgen. De wereldwijde consumptie van koffie neemt toe en ook denken ze dat sommige landen minder koffie zullen produceren.