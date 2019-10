President Wereldbank voorziet mindere groei

De Wereldbank waarschuwt voor een verslechtering van de economische omstandigheden. Onder meer de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zorgen ervoor dat de mondiale groei op een lager pitje komt te staan, zei Wereldbank-president David Malpass in een speech.

De Wereldbank raamde in juni nog dat de wereldeconomie in 2019 met 2,6 procent zou groeien, de laagste groei in drie jaar. “We verwachten nu dat de groei nog lager is, door de klap van de brexit, de recessie in Europa en handelsonzekerheid”, aldus Malpass.

Met de verwijzing naar een Europese terugval nam Malpass een voorschot op ongunstige indicatoren voor onder andere de Duitse economie. Zo wees een afname van Duitse fabrieksorders maandag op aanhoudende zwakte in de industrie van het land.

Onlangs kwam de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al met sombere economische vooruitzichten. De denktank verlaagde de groeiprognose voor dit jaar naar het laagste niveau sinds de financiƫle crisis. Vorige week raamde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat de wereldwijde handel in het traagste tempo zou groeien van de afgelopen tien jaar.