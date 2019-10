Wall Street opent lager

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Beleggers proberen chocola te maken van de kansen op een doorbraak in het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten deze week. Dat de Amerikanen meer Chinese bedrijven op hun zwarte lijst hebben gezet, zal de sfeer tussen de economische grootmachten geen goed doen.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,8 procent lager op 26.260 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 2916 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 7903 punten.

Peking is fel gekant tegen de uitbreiding van het Amerikaanse sanctielijst met 28 ondernemingen en instanties. Bedrijven op de zwarte lijst kunnen geen Amerikaanse producten meer kopen, vergelijkbaar met wat eerder bij technologiereus Huawei werd gedaan in verband met spionageverdenkingen. Als reden voor de uitbreiding wezen de Amerikanen naar de vermeende mensenrechtenschendingen in China.

Verder verloor vliegtuigmaker Boeing 1,4 procent. Volgens The Wall Street Journal is er frictie tussen de VS en Europa over het weer in de lucht toestaan van de gewraakte 737 MAX-toestellen. Die staan uit veiligheidsoverwegingen wereldwijd al maanden aan de grond.

Facebook zakte 0,9 procent nu Brussel met wetgeving komt voor cryptovaluta. De techreus werkt met partners aan de ontwikkeling van de eigen libra-munt. In de zomer werd al bekend dat de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie mogelijke concurrentieverstoring door de digitale munt van Facebook onderzoeken.