Krapte bouw drukt weer op prijzen nieuwbouw

De prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen voor het zevende kwartaal op rij harder dan andere koopwoningen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bouw heeft steeds meer moeite om goed personeel aan te trekken en dat werkt door op de prijzen van nieuwbouw, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

Nieuwbouwwoningen waren in het tweede kwartaal van dit jaar 16 procent duurder dan een jaar eerder. Dat die groei in bijna een jaar niet zo hoog is geweest, heeft volgens Van Mulligen vermoedelijk een administratieve oorzaak. Het CBS krijgt soms met vertraging gegevens binnen van gemeenten en dat kan de cijfers vertekenen.

Het blijft wel staan dat de prijsstijging van bestaande woningen beduidend lager is. De groei van ruim 7 procent is volgens Van Mulligen “ook niet bepaald gemiddeld te noemen”, maar is wel hoger geweest. De prijzen blijven stijgen door de krapte op de woningmarkt, maar dat geldt evengoed voor nieuwbouwwoningen. Die kunnen daar bovenop ook duurder worden door stijgende grondprijzen en bouwkosten.

De bouwkosten gaan volgens Van Mulligen vooral omhoog door de krapte op de arbeidsmarkt. De cao-lonen in de bouw stijgen sneller dan gemiddeld. Door de krapte kan het personeel hogere lonen eisen.

Binnen de EU behoort Nederland tot de landen waar de huizenprijzen het hardst stijgen, met een totale groei van ruim 8 procent. In slechts zes landen stijgen de prijzen harder.