Apple trekt Hongkong-app toch weer in

Apple heeft een omstreden app die door actievoerders in Hongkong wordt gebruikt om politieactiviteit te monitoren uit zijn App Store gehaald. De app werd aanvankelijk door de Amerikaanse technologiegigant geweigerd, toen na druk van de demonstranten toch opgenomen in de App Store, en nu na enkele dagen alsnog geweerd.

Normaliter voert Apple strakke regie over zijn verkoopplatform voor apps. Dat Apple nu toch de stekker uit de app trekt heeft volgens het bedrijf te maken met mogelijke veiligheidsrisico’s voor agenten in Hongkong.

Apple is niet de enige grote buitenlandse onderneming die moeite heeft een standpunt in te nemen ten aanzien van de slepende protestacties, die te maken hebben met de toenemende invloed van China in de voormalig Britse zakenstad. Ook gameontwikkelaar Activision Blizzard en de Amerikaanse basketbalbond NBA riepen de toorn van de actievoerders én Peking over zich uit met hun beleid.