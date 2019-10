Overnameprooi techreuzen soms amper in beeld

Start-ups in de techsector worden soms in zo’n vroeg stadium ingelijfd door techreuzen als Amazon, Google en Facebook, dat toezichthouders amper een goed beeld kunnen krijgen van de impact van dit soort deals op de concurrentie. Mededingingsautoriteiten in Nederland, België en Luxemburg zijn hier ongerust over.

Het gaat om kleine bedrijven met groeiende gebruikersaantallen. De start-ups ontsnappen aan de controle van bijvoorbeeld de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) omdat hun omzet nog erg gering is. Als zo’n start-up vervolgens een overnameprooi wordt, is er bij de toezichthouders nog weinig informatie beschikbaar.

In een gezamenlijke verklaring vragen de autoriteiten om in dergelijke gevallen met minder formele en snellere procedures te mogen werken, zodat ze beter toezicht kunnen houden. Volgens de concurrentiewaakhonden zou dat iets zijn waar de nieuwe Europese Commissie zich over kan buigen. De commissie onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen treedt volgende maand aan.