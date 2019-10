Akkoord China en VS over gedeeltelijke deal

De Verenigde Staten en China hebben een akkoord bereikt over een gedeeltelijk handelsakkoord. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd na afloop van een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Volgens Trump gaat het om een “omvangrijke fase 1-deal” die evenwel nog niet op schrift gesteld is. Onder meer intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen zijn in het akkoord opgenomen.

Volgens Trump wordt de deal “iets geweldigs voor banken en financiële dienstverleners”. De Amerikaanse president zei verder dat er tijdens de onderhandelingen ook voortgang was geboekt op “fundamentele zaken”. Ook zou China voor tussen de 40 en 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwgoederen kopen.

De gedeeltelijke deal zou een staakt-het-vuren in de handelsoorlog tussen de twee landen kunnen inleiden en een opmaat kunnen zijn voor een breder handelsakkoord. Dat zouden presidenten Trump en Xi Jinping later dit jaar kunnen ondertekenen.

Persbureau Bloomberg meldde eerder op basis van ingewijden dat China toezeggingen zou hebben gedaan op het gebied van landbouwproducten. De VS zouden op hun beurt importheffingen verlagen.

China en de VS liggen al anderhalf jaar met elkaar in de clinch over een handelsdeal. Een deal die de twee landen eerder bereikte ging in mei toch niet door.