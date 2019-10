Arabieren kopen Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn wordt samen met veertien andere Europese pretparken overgenomen door investeerder Mubadala Capital, die in handen is van de koninklijke familie van Abu Dhabi. De parken zijn onderdeel van pretparkengroep Looping. Behalve Mubadala steekt ook de directie van Looping geld in het eigen bedrijf.

Voor het Nederlandse pretpark verandert er waarschijnlijk weinig toch niets, heeft een woordvoerder laten weten in het AD. Volgens hem heeft Hellendoorn vooral te maken met de directie van de Looping Group. “Mensen van de partij daarboven zien we eigenlijk nooit in het park.”

Looping denkt via de deal verdere groei mogelijk te maken. Topman Stéphane da Cunha noemt Mubadala in een persverklaring “de perfecte partner”. De Arabieren nemen een groot belang in het bedrijf over van de oude Belgische en Franse aandeelhouders Ergon Capital en Bpifrance. Hoeveel geld er precies met de transacties is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

De Looping Group heeft vooral parken in Frankrijk, maar zit in meerdere Europese landen. Ook Fort Fun Abenteuerland in Duitsland en Isla Mágica Sevilla in Spanje horen er bijvoorbeeld bij.