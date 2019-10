Drukke beursweek voor de boeg

Het cijferseizoen begint komende week op stoom te komen, maar beleggers zullen vooral oog hebben voor diverse geopolitieke ontwikkelingen. Zo liet de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag weten een voorlopig akkoord te hebben bereikt met China over handel, maar details zijn nog niet bekend. Ook op het vlak van de brexit is er weer hoop op een beperkt akkoord. De agenda is verder ook goed gevuld met de nodige macro-economische publicaties.

De handelsdeal waar Trump over sprak staat nog niet zwart op wit. Volgens hem is er echter een akkoord bereikt waar vooral de financiële sector en Amerikaanse boeren van zullen profiteren. In ruil daarvoor gaan bepaalde aangekondigde verhogingen van importheffingen op Chinese goederen niet door. De deal kan de opmaat zijn voor een bredere handelsdeal, die de handelsoorlog tussen beide landen kan beëindigen.

De brexitdeal waar nu naar wordt gekeken kon vorige week op optimisme rekenen van de Ierse premier Leo Varadkar. De grens met Ierland is een belangrijk onderwerp in de brexitonderhandelingen. Na het weekend worden EU-landen bijgepraat over de zogeheten ‘tunnelgesprekken’ over het plan van Johnson. De uitkomsten van die versnelde onderhandelingen worden meegenomen naar de EU-top eind van de week. Op een unieke zaterdagbijeenkomst door het Britse Lagerhuis wordt daarna gekeken hoe nu verder.

Op de cijferagenda in Amsterdam prijken enkele grote namen, maar erg druk wordt het hier op dat vlak in tegenstelling tot in de Verenigde Staten nog niet. De AEX-fondsen chipmachinefabrikant ASML en voedingsgigant Unilever openen de boeken. Verder komen onder meer FlowTraders, TomTom en Sligro met kwartaalberichten.

In de VS wordt vooral gekeken naar de cijfers van de grote banken. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America geven verspreid over enkele dagen een kijkje in hun resultaten. Verder komen onder meer technologiereus IBM, verzorgingsmiddelenbedrijf Johnson & Johnson, streamingdienst Netflix, industrieconcern Honeywell en verfproducent PPG Industries met cijfers. Buiten de VS geldt dat voor Tele2, Nestlé, Ericsson en Pernod Ricard.

Bij de macro’s gaat de belangstelling onder meer uit naar inflatiecijfers uit verschillende EU-landen, de eurozone en Japan. Verder komen er cijfers over handel en import, en groeicijfers over China. In de VS komt de Fed met zijn Beige Book over de staat van de economie.

Vrijdag stegen de beurzen in Europa en de VS op optimisme van het handelsfront en over een mogelijke brexitdeal. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,6 procent in de plus op 577,42 punten. De MidKap dikte 1,8 procent aan tot 843,54 punten. De beurs in Frankfurt steeg 2,9 procent en Parijs klom 1,7 procent. Londen werd 0,8 procent hoger gezet. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 26.816,59 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,1 procent hoger gezet op 2970,27 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij, op 8057,04 punten.