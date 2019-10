Beter Bed vindt uitweg uit hoofdpijndossier

Beddenverkoper Beter Bed heeft zijn Duitse dochter Matratzen Concord van de hand gedaan aan investeerder Magical Honour Limited. Daarmee vindt het Nederlandse bedrijf een uitweg uit een hoofdpijndossier.

Matratzen Concord, dat ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is, werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Klanten lieten het bedrijf daardoor langer dan verwacht links liggen. Beter Bed raakte door de Duitse problemen ook zelf in de financiƫle zorgen. Deze zomer kreeg het bedrijf al een lening van drie grote aandeelhouders.

Volgens de nieuwe deal betaalt Magical Honour 5 miljoen euro in contanten. Dat bedrag kan nog hoger worden als Matratzen Concord in zijn eerste jaar na de overname bepaalde prestatiedoelen haalt. Magical Honour steekt bovendien 5 miljoen euro in aandelen Beter Bed. Daardoor krijgt de investeerder, waar Aziatische partijen achter zitten, een belang van 8,9 procent in Beter Bed.

De verkoop en investering is naar verwachting uiterlijk eind dit jaar afgerond. Duitse toezichthouders moeten nog wel toestemming geven. Ook moeten aandeelhouders van Beter Bed nog akkoord gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.