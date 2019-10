Knot: geen spijt van kritiek op beleid ECB

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geen spijt van zijn recente kritiek op het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat heeft hij dinsdag gezegd bij de presentatie van een nieuw rapport over de financiële stabiliteit.

Knot koos er bewust voor om kort na het rentebesluit in september met een verklaring te komen waarin hij zijn eigen positie duidelijk maakte. Daarin twijfelde hij openlijk aan de effectiviteit van de maatregelen van de ECB om de economie in de eurozone een zetje te geven. Ook stelde hij dat de maatregelen “in geen verhouding” staan tot de huidige economische omstandigheden.

Naast Knot liet ook de Duitse centralebankier Jens Weidmann zich kritisch uit over de koers van de ECB. Hun reacties zorgden in de financiële wereld voor ophef.

Binnenkort neemt Christine Lagarde het stokje over van ECB-president Mario Draghi. Knot denkt dat er behoefte zal zijn aan een herziening van de strategie van de centrale bank. “Iedereen is daar wel van overtuigd”, aldus Knot. Dinsdag wilde de DNB’er niet ingaan op marktverwachtingen over eventuele nieuwe rentestappen.