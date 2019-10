‘Ondernemers verwachten brexituitstel’

Vier op de tien Nederlandse ondernemers rekenen erop dat de brexit opnieuw wordt uitgesteld. Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van een rondvraag bij een kleine 250 ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Boris Johnson heeft tot 31 oktober de tijd om om een brexitdeal te sluiten met Brussel.

Zo’n 17 procent van de ondervraagden verwacht dat de brexit wel deze maand met een deal plaatsvindt. Nog 14 procent denkt dat het Verenigd Koninkrijk de brexit afblaast en binnen de EU blijft, terwijl 20 procent rekent op een vertrek op 31 oktober zonder akkoord.

Ongeveer een zesde van de ondernemers geeft aan niet voorbereid te zijn op de brexit. Dat aantal bleef grotendeels stabiel ten opzichte van een kwartaal eerder. De resterende groep ondernemers is in enige mate voorbereid.

De Kamer van Koophandel adviseert de onvoorbereide ondernemers zich alsnog te laten informeren via de daarvoor bestemde loketten, het brexitloket.nl en hulpbijbrexit.nl. Daar staan veel tips. Ook kunnen bedrijven bij checkjebrexit.nl kijken of ze een pakketje of dienst Het Kanaal over krijgen als de Britten uit de EU stappen.