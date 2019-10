ABN AMRO voor rechter om rekening wietkwekers

Vier ondernemers die willen deelnemen aan het overheidsexperiment voor de gereguleerde kweek van cannabis, zijn een zaak begonnen tegen ABN AMRO. Ze eisen dat die bank het hun bedrijf toestaat om een rekening te openen. ABN weigert dat, net als alle andere Nederlandse banken. Het bedrijf zou illegaal bezig zijn of gewoon niet binnen het beleid van de bank passen.

Het door de vier Bredanaars opgerichte bedrijf Project C wil als sociale onderneming deelnemen aan het experiment. Het bedrijf wil 30 procent van de winst in onderzoek en verslavingszorg steken. Bij de oprichting van het bedrijf liepen de ondernemers echter tegen een probleem aan, omdat ze geen rekening konden openen.

Project C vindt dat niet terecht omdat het bedrijf juist geen cannabis wil kweken zonder vergunning. “We zijn alleen de aanvraag aan het voorbereiden, maar moeten daar wel kosten voor maken en die willen we niet contant betalen.” Hoewel alle banken een rekening weigerden, kozen de ondernemers ervoor ABN AMRO voor de rechter te dagen. De Nederlandse staat is meerderheidsaandeelhouder van die bank.

ABN AMRO benadrukt dat het aan de rechter is om te oordelen. De bank gaat sowieso nooit in op individuele gevallen. In zijn algemeenheid laat ABN AMRO weten geen klanten bij voorbaat uit te sluiten. In sommige sectoren geldt volgens een woordvoerder wel een hoog risico, maar alle dossiers worden individueel beoordeeld.