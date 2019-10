Knot weer kritisch over beleid ECB

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opnieuw kritiek geuit op het beleid van de Europese Centrale Bank (EBC). Bij een toespraak in New York zei hij dat de ECB zijn strategie moet heroverwegen.

Volgens de Nederlander is er veel veranderd sinds de ECB zijn huidige strategie opstelde. Daarom is volgens hem een uitgebreid onderzoek nodig naar de effectiviteit van de maatregelen om de economie in de eurozone een zetje te geven. Eén mogelijke maatregel zou kunnen zijn minder halsstarrig vast te houden aan het inflatiedoel van net geen 2 procent, maar de invoer van een flexibele bandbreedte.

De DNB-baas kwam kort na het rentebesluit in september al met een verklaring naar buiten waarin hij zijn eigen positie duidelijk maakte ten aanzien van het monetaire beleid in Europa. Dit zorgde in de financiële wereld voor enige opschudding.