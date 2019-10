‘Stel snel drempelwaarde stikstof in’

Het kabinet moet snel met maatregelen komen om de ‘stikstofimpasse’ te doorbreken. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor een drempelwaarde die binnen een maand moet worden ingesteld.

Met het instellen van de drempel zouden talloze projecten die geen of nauwelijks stikstof uitstoten, snel weer kunnen worden opgestart zonder dat daarvoor lange vergunningsprocedures nodig zijn. “Snelle oplossingen blijven uit, terwijl de urgentie voor ondernemers met de dag toeneemt”, aldus voorzitters Hans de Boer (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland).

Volgens de briefschrijvers moet Nederland op zoek naar een nieuwe aanpak om natuurbescherming en economische ontwikkelingen met elkaar in balans te houden. Zorgvuldig beleid kost tijd, menen ze. Maar in de tussentijd moeten bedrijven en woningzoekende burgers niet langer in de kou staan. Bouwend Nederland en vakbonden FNV en CNV kwamen dinsdag met een soortgelijke boodschap.

De achterban van de ondernemersorganisaties van sectoren die getroffen worden door de stikstofproblemen komen donderdag in crisisberaad bijeen. Dan zal ook de PFAS-aanpak worden besproken.

PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd. Samen met de stikstofproblemen brengt PFAS bedrijven nog verder in de problemen, aldus de briefschrijvers.