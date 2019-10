Trump: ondertekening deal China in november

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekent waarschijnlijk de onlangs afgesloten gedeeltelijke handelsdeal met China bij zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Chili volgende maand. Dat zei Trump woensdag vanuit het Witte Huis.

De Verenigde Staten en China bereikten vorige week vrijdag een akkoord over een gedeeltelijke handelsdeal. Onder meer intellectueel eigendom, financiƫle diensten en landbouwgoederen zijn in het akkoord opgenomen. Volgens Trump wordt de overeenkomst momenteel formeel op schrift gesteld. Hij verklaarde dat China al is begonnen met het opkopen van Amerikaanse landbouwproducten.

Trump en Xi hebben een ontmoeting op een top van de APEC, een organisatie voor economische samenwerking van landen die grenzen aan de Grote Oceaan, in de Chileense hoofdstad Santiago. Die top vindt plaats op 16 en 17 november.