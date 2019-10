Wall Street opent lager

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend, na de koerswinsten een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven de ontwikkelingen rond de handelsoorlog en de brexit volgen. Daarnaast hebben ze te maken met kwartaalcijfers van verschillende bedrijven en tegenvallende gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen. Ook komt de Federal Reserve met zijn Beige Book dat inzage geeft in de staat van de economie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent lager op 26.976 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2989 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 8122 punten.

Op de financiƫle markten is er enige vrees dat de aanhoudende spanningen in Hongkong gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaans-Chinees handelsdeal nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet goedkeurde die de demonstranten in Hongkong steunt. Peking dreigt Washington terug te slaan, mogelijk op het vlak van handel.

Bank of America ging 2,5 procent omhoog dankzij meevallende resultaten. Andere bedrijven die in de belangstelling staan na kwartaalpublicaties zijn bijvoorbeeld farmaceut Abbott Laboratories (min 1,2 procent) en United Airlines (plus 1,3 procent).

Daarnaast bleef de koers van MGM Resorts vrijwel onveranderd na de verkoop van het bekende hotel en casino Bellagio in Las Vegas aan investeerder Blackstone voor meer dan 4 miljard dollar. Ook het hotel en casino Circus Circus in Las Vegas wordt verkocht door MGM.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten gingen in september onverwacht omlaag ten opzichte van de voorgaande maand. Het is voor het eerst sinds februari dat de verkopen dalen. In augustus stegen de verkopen van Amerikaanse winkeliers sterker dan eerder gemeld.