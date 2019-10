AEX lager in afwachtende markt

De aandelenbeurs in Amsterdam deed vrijdag een stapje terug. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers wachten op het Britse Lagerhuis dat zich zaterdag buigt over het brexitakkoord van de Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie. Daarnaast werd de stemming gedrukt door tegenvallend nieuws uit China, waar de economie de traagste groei in bijna dertig jaar liet zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 574,69 punten. De MidKap bleef vlak op 852,85 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent. Frankfurt stond een fractie hoger.

Grootste daler in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 2 procent na een adviesverlaging door Bernstein. Chemicali√ęndistributeur IMCD voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent.

Van Kiadis Pharma was nog altijd geen openingskoers bekend. Het biotechnologiebedrijf verwacht niet meer dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een belangrijk medicijn van het bedrijf volgend jaar goedkeurt. KBC Securities verlaagde zijn advies op Kiadis Pharma. Op de lokale markt klom Beter Bed 6,7 procent. De beddenverkoper verkoopt zijn distributiecentrum in Uden.

De Franse automaker Renault raakte 14 procent kwijt in Parijs na een omzet- en winstalarm. Technologieconcern Thales kwam ook met een omzetwaarschuwing en zakte 4,4 procent. Ook de Franse voedingsmiddelenfabrikant Danone (min 6,4 procent) verlaagde zijn omzetverwachting. De resultaten van mediaconcern Vivendi (plus 2,4 procent) vielen wel in goede aarde.

In Stockholm verloor truck- en busfabrikant Volvo 3,8 procent na een tegenvallend handelsbericht. Osram Licht won 1,5 procent in Frankfurt. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de Oostenrijkse sensormaker AMS (min 2,7 procent) zijn bod op het Duitse verlichtingsbedrijf nieuw leven in te blazen. Ceconomy daalde 2 procent. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn heeft per direct afscheid genomen van topman Jörn Werner.

De euro was 1,1119 dollar waard, tegen 1,1125 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 54,03 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 59,81 dollar per vat.