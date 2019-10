BoE overweegt rentestap bij steun brexitdeal

De Bank of Engeland (BoE) zal serieus kijken naar de mogelijkheid van renteverhogingen indien premier Boris Johnson erin slaagt zijn verse brexitdeal met de Europese Unie door het Britse parlement te loodsen. Dat zei vicegouverneur van de Britse centrale bank Dave Ramsden in een interview.

Johnson sloot donderdag een deal met de EU-regeringsleiders over een uittredingsakkoord. De BoE had nog niet officieel gereageerd, al doken al wel berichten op dat er zou worden gekeken naar het rentebeleid als de deal stand houdt in het parlement. Dat laatste is overigens nog allerminst zeker.

Het standpunt van de BoE dat “beperkte en geleidelijke” verhogingen nodig zijn bij een soepele brexit is volgens Ramsden nog steeds geldig, ondanks de onzekerheid en wereldwijde economische tegenspoed van de afgelopen maanden. “We zeggen niet in welk tijdsbestek, maar beperkt en geleidelijk is een redelijke omschrijving.” Collega’s van Ramsden spraken onlangs echter nog van renteverlagingen, zelfs in het geval van een brexitdeal.