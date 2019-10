Lagerhuis eist cijfers vóór brexitstemming

De financiële commissie van het Britse Lagerhuis heeft geëist dat het ministerie van Financiën met economische vooruitzichten komt voor premier Johnsons brexitdeal, voordat parlementariërs daarover zaterdag stemmen.

“Het is onaanvaardbaar dat de commissie die informatie nog niet van Financiën heeft gekregen. Het lijkt op een poging om nauwkeurig onderzoek te vermijden”, schreef de commissievoorzitter aan de minister, Sajid Javid.

Javid zei donderdag in Washington dat hij niet van plan is nieuwe vooruitzichten te publiceren over de kosten van de brexit. De laatste keer dat dat gebeurde was in november vorig jaar.