Topman Apple praat met Chinese waakhond

Topman Tim Cook van Apple heeft in Peking gesproken met de Chinese toezichthouder voor marktregulering. Dat gebeurde slechts een week nadat de Amerikaanse techreus met het verwijderen van een app, waarmee betogers in Hongkong de politie konden volgen, veel kritiek te verduren kreeg.

Apple verwijderde de app HKmap.live nadat een Chinese staatskrant opmerkingen had gemaakt over het toestaan van de software. Deze zou gebruikt worden om de politie aan te vallen. Maar volgens critici heeft het concern zonder kritiek of controle de beweringen over de app aangenomen. Cook verdedigde de beslissing later ook naar zijn eigen personeel met de mededeling dat deze “onze gebruikers het beste zal beschermen”.

Cook sprak in China nu met de baas van de waakhond, Xiao Yaqing. De vergadering ging onder meer over Apple-investeringen in China, dat een zeer belangrijke markt voor het bedrijf is. Maar naar verluidt ook over consumentenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Apple gaf geen commentaar.