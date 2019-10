Brexit, ECB en cijfers vullen beursweek

Beleggers krijgen het druk in de nieuwe beursweek. Naast de aanhoudende brexitperikelen staat er onder meer een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op de agenda. Ook komen tal van bedrijven met hun resultaten over het afgelopen kwartaal. Op het Damrak geven AEX-fondsen als Randstad, Heineken en KPN een kijkje in de boeken.

Over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is nog altijd niets zeker. De Britse premier Boris Johnson stuurde Brussel zaterdag met grote tegenzin een brief met een verzoek de brexitdeadline uit te stellen. Het parlement dwong hem daartoe, nadat de parlementariƫrs de stemming over brexitdeal van de premier hadden getorpedeerd. Johnson ondertekende de brief echter niet en stuurde tegelijk ook nog een andere brief waarin hij pleit tegen verder uitstel.

Het rentebesluit van de ECB op donderdag is het laatste besluit onder voorzitterschap van ECB-president Mario Draghi. De Italiaan wordt met ingang van november opgevolgd door Christine Lagarde. Draghi stond acht jaar aan het roer van de centrale bank. Zijn vorige rentebesluit zorgde nog voor veel reacties. Onder meer president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) was kritisch over het in Frankfurt uitgestippelde monetaire beleid.

Uitzendreus Randstad komt op dinsdag met zijn kwartaalresultaten naar buiten. Op woensdag volgen onder verfconcern AkzoNobel en Heineken. De cijfers van KPN en verlichtingsbedrijf Signify staan vrijdag op het programma. Op Beursplein 5 worden daarnaast kwartaalberichten verwacht van biotechnologen Galapagos en Pharming.

Ook buiten Nederland is het cijferseizoen in volle gang. Op Wall Street springen onder meer speelgoedfabrikant Hasbro, producent van consumentenartikelen Procter & Gamble, Tesla, Twitter en Amazon in het oog. Ook interessant is het kwartaalbericht van vliegtuigmaker Boeing. Die ging vrijdag nog hard onderuit op de beurs in New York, na een bericht dat medewerkers mogelijk toezichthouders hebben misleid door bepaalde informatie over het gewraakte 737 MAX-toestel achter te houden.

De zogeheten macro-agenda van beleggers is voor een groot deel gevuld met inkoopmanagersindexen over de ontwikkelingen in de industrie en diensten. Ook komen er cijfers over het consumentenvertrouwen in diverse landen.