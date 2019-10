IMF doet onderzoek naar klimaatrisico’s

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderzoekt de impact van klimaatvraagstukken op de wereldwijde financiële markten. Ook wil het fonds weten of klimaatrisico’s wel voldoende worden ingeprijsd door beleggers. Dat heeft IMF-econoom Thobias Adrian laten weten op de najaarsvergadering van het IMF in Washington.

“We zijn bezig met de prijsbepaling van klimaatrisico’s en in hoeverre deze wordt ingeprijsd op aandelen- en obligatiemarkten” vertelde Adrian. Daarbij gaf hij aan dat markten per land en per sector worden bekeken.

Volgens de deskundige brengt klimaatverandering voor sommige economieën veel kortetermijnrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld voor de Bahama’s die recent zwaar werden getroffen door de orkaan Dorian. Voor de meeste economieën spelen de risico’s evenwel op de lange termijn.

In Nederland stuurt De Nederlandsche Bank (DNB) al langer op het verminderen van klimaatrisico’s in de financiële sector. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat schadeverzekeraars tijdig hun catastrofemodellen aanpassen voor stormschade. Ook de omschakeling naar hernieuwbare energie brengt veel aandachtspunten met zich mee.