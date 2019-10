Doorbraak met nieuw middel tegen Alzheimer

Biotechnoloog Biogen wil bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA goedkeuring vragen voor een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Vanuit de medische wereld en door beleggers wordt verheugd op de stap gereageerd, omdat veel farmaceuten de zoektocht naar een een goed medicijn voor het afremmen van Alzheimer eigenlijk al hadden opgegeven.

Biogen zelf gooide eerder dit jaar nog de handdoek in de ring door zijn onderzoeken naar het middel aducanumab stop te zetten. Maar later kwamen er toch nog extra gegevens binnen. Een nieuw analyse wees uit dat het medicijn toch aan bleek te slaan. Vandaar dat het Amerikaanse bedrijf naar de autoriteiten is gestapt om het middel op de markt te kunnen brengen.

“Als dit lukt, ligt het medicijn binnen een half jaar op de Amerikaanse markt. Dat is mega en niet eerder vertoond” zo reageerde neuroloog Niels Prins van het Amsterdam UMC opgetogen in het AD. Op de beurs in New York maakte Biogen een koerssprong van bijna 30 procent. Omdat er wereldwijd zoveel mensen zijn die aan Alzheimer lijden heeft een goedwerkend middel de potentie om een van ’s wereld best verkopende medicijnen te worden.