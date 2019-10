Indiase IT-reus beticht van boekhoudtrucs

De Indiase IT-gigant Infosys heeft zijn resultaten mogelijk rooskleuriger voorgesteld dan ze waren. Klokkenluiders beschuldigen topman Salil Parekh ervan aan te zetten tot ongeoorloofde boekhoudkundige trucs om de gerapporteerde winst op te krikken.

De beschuldiging staat in een brief aan de raad van bestuur, die is gepubliceerd door de Indiase krant Deccan Herald. De opstellers, die zich de ‘Ethische Werknemers’ noemen, klagen daarin ook dat op recente grote deals van het bedrijf amper winst wordt gemaakt. Het aandeel Infosys kelderde op de beurs van Mumbai na de berichtgeving.

De mede-oprichter en voorzitter van de raad van bestuur Nandan Nilekani kondigde een onderzoek naar de beschuldigingen aan. Het auditcomité buigt zich nu over de zaak. Infosys is het op één na grootste IT- en consultancybedrijf van India, na Tata Consultancy. Het concern staat enkele van ’s werelds grootste banken en winkelketens bij.