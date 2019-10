Johnson wint eerste stemming brexitwetgeving

De Britse premier Boris Johnson heeft een belangrijke overwinning geboekt in het Lagerhuis. Dat keurde zijn nieuwe brexitwetgeving in een eerste stemming goed. Er moet later nogmaals over worden gestemd en zou dan alsnog kunnen stranden.

De zogeheten ‘withdrawal agreement bill’ (WAB) zet de nieuwe brexitdeal om in Britse wetgeving. Dat is nodig om de EU met een deal te kunnen verlaten. Parlementariërs hebben nu met 329 tegen 299 stemmen besloten dat de wetgeving verder kan worden behandeld, maar die is daarmee nog niet definitief goedgekeurd.

De regering wil de wetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis loodsen. De oppositie is daar niet blij mee en zegt dat meer tijd nodig is. Daardoor kunnen de brexitplannen van de premier later op de avond alsnog stranden. Parlementariërs moeten namelijk ook nog stemmen over het tijdsschema dat de regering heeft opgesteld voor de snelle behandeling van de brexitwetgeving.

Johnson wil haast maken omdat hij vasthoudt aan een Brits vertrek uit de EU op 31 oktober. Hij waarschuwde eerder op dag voor de gevolgen als het tijdschema wordt verworpen. Als het parlement de brexit dwarsboomt en “alles tot januari of zelfs langer uitstelt”, zou hij zich genoodzaakt voelen de wetgeving in te trekken en om nieuwe verkiezingen te vragen.

Als het parlement akkoord gaat met een snelle behandeling van de brexitwetgeving, wacht de regering nog een andere mogelijke valkuil. Parlementariërs krijgen ook nog de kans de brexitwetgeving aan te passen met amendementen. De kans bestaat dat zij daarbij met voorstellen komen die voor de regering onacceptabel zijn.

De wetgeving moet later ook nog worden behandeld door het Hogerhuis van het parlement, het House of Lords. De tijd dringt, want de brexit moet in principe over negen dagen plaatsvinden.